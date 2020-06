Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Alpennähe Regen, sonst meist klar, 13 bis 9 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Alpennähe gebietsweise Regenschauer, örtlich auch Gewitter, sonst vielerorts klar oder nur locker bewölkt. Tiefstwerte 13 bis 9 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt Schauer oder Gewitter, morgen südlich der Donau zeitweise Regen. Höchstwerte 16 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 20:00 Uhr