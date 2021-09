Nachrichtenarchiv - 19.09.2021 10:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Mittelgebirgsraum wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Im übrigen Bayern sonnig, später an den Alpen Regen, 13 bis 20 Grad. In der Nacht viele Wolken, an den Alpen weiterer Regen, Tiefstwerte bis 9 Grad. Morgen Vormittag am Alpenrand letzte Schauer, sonst trocken und recht freundlich, 12 bis 18 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.09.2021 10:30 Uhr