Das Jahr geht mit Rekord-Temperaturen zu Ende

Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Nord- und Ostbayern allmählich zunehmend bewölkt, in Alpennähe weiterhin überwiegend klar. Bis zum frühen Morgen Abkühlung auf 9 bis 5, in einigen Alpentälern bis zu minus 1 Grad. Am Wochenende in Alpennähe nach wie vor recht freundlich, sonst vorherrschend bewölkt. Am Montag in ganz Bayern bewölkt und gebietsweise Regen. Tageshöchstwerte 8 bis 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2021 22:00 Uhr