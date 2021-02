Corona-Inzidenzwert in Deutschland steigt weiter

Nachrichtenarchiv - 21.02.2021 06:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist weiter gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, liegt der Wert jetzt bei 60,2 - gestern betrug er noch 57,8. Bund und Länder haben Öffnungen etwa von Geschäften erst bei einem Wert von 35 in Aussicht gestellt. Zuletzt wurden in Deutschland 7676 Menschen innerhalb eines Tages positiv auf das Corona-Virus getestet. Außerdem wurden 145 weitere Todesfälle gemeldet, die mit dem Virus in Zusammenhang stehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.02.2021 06:30 Uhr