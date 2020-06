Bundestag debattiert zentrale Teile des Konjunkturpakets

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag berät am Vormittag erstmals über zentrale Teile des Konjukturpakets und über den dafür notwendigen Nachtragshaushalt. Dabei geht es um die Senkung der Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent. Auch der Familienbonus von 300 Euro sowie weitere Erleichterungen für Unternehmen werden Thema sein. Die Bundesregierung hatte einen zweiten Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht. Demnach will der Bund 62,5 Milliarden Euro zusätzliche Schulden aufnehmen, um die Wirtschaft in der Corona-Krise wieder anzukurbeln. Stimmt der Bundestag den Plänen der Regierung zu, steigt die Neuverschuldung in diesem Jahr um gut 218 Milliarden Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 06:00 Uhr