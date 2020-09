Bundeskabinett segnet Haushaltsentwurf für 2021 ab

Mehr als 100 Bahnhöfe bieten ab sofort kostenloses WLAN

Berlin: Bahnkunden und Besucher können sich ab sofort an mehr als 100 Bahnhöfen in ganz Deutschland kostenlos in ein neues WLAN-Netz der Deutschen Bahn einwählen. Dazu gehören zunächst vor allem größere Bahnhöfe wie München, Köln oder Hamburg. Aber auch an kleineren Orten wie Straubing, Trier oder Sylt steht das Angebot inzwischen zur Verfügung. Bislang bot die Deutsche Bahn kostenloses Internet flächendeckend nur in ihren Fernverkehrszügen an. An vielen Bahnhöfen konnten sich die Nutzer oft nur in andere, kostenpflichtige Netze einwählen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2020 08:00 Uhr