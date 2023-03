Bund stockt offenbar Militärhilfe für die Ukraine stark auf

Meldungsarchiv - 28.03.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung will die Militärhilfen für die Ukraine offenbar stark ausweiten. Nach Informationen unseres ARD-Hauptstadtstudios wird der Haushaltsausschuss bereits morgen über entsprechende Vorhaben beraten. Die Rede ist von Unterstützung in Höhe von 12 Milliarden Euro. Das Geld soll aus der sogenannten Ertüchtigungshilfe entnommen werden, welche der Bund speziell für die Ukraine aufgelegt hat. Darüber hinaus will der Ausschuss auch weitere Mittel für neue Panzerhaubitzen freigeben. Die Bundeswehr hat bislang 14 dieser schweren Artilleriegeschütze an die Ukraine geliefert. Zehn sollen jetzt nachbestellt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2023 12:00 Uhr