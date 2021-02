Bund fördert Sicherheit in Museen mit fünf Millionen Euro

Kitas und Schulen in Nürnberg sollen kommende Woche wieder öffnen

Nürnberg: In der kommenden Woche sollen trotz anhaltend hoher Corona-Zahlen die Kitas, Grund- und Förderschulen in der mittelfränkischen Stadt wieder öffnen. Auch Abschlussklassen dürfen laut Mitteilung der Stadt wieder in die Schulen. In Nürnberg hatte man nur einen Tag nach der bayernweiten Öffnung am Montag die Schulen wieder schließen müssen, weil die Sieben-Tage-Inzidenz auf über 100 gesprungen war. Da der Wert wieder leicht darunter gesunken ist, könne man es vertreten, zu öffnen, sagte Oberbürgermeister König. Künftig wolle man je nach Infektionslage wochenweise über erneute Schließungen entscheiden, hieß es. In Weiden werden die Schulen und Kitas hingegen weiterhin geschlossen bleiben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der oberpfälzischen Stadt liegt weit über 200.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2021 18:00 Uhr