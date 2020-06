Brasilien meldet erneut mehr als 1.200 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brasília: In Brasilien sind den zweiten Tag in Folge mehr als 1.200 Corona-Patienten innerhalb von 24 Stunden gestorben. Laut Gesundheitsministerium stiegt damit die Gesamtzahl der Toten auf mehr als 46.500. Fast eine Million Menschen in Brasilien haben sich mit dem Virus infiziert. Nur in den USA wurden bisher mehr Infektionen und Tote registriert. Wissenschaftler gehen allerdings aus, dass die Zaheln in Brasilien tatsächlich noch viel höher sind. In dem südamerikanischen Land wird relativ wenig getestet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 09:00 Uhr