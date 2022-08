Borussia Dortmund besiegt Bayer Leverkusen

Bund und Bayern streiten über Gutachten zu Isar 2

München: Das TÜV-Gutachten zum Weiterbetrieb des Atomkraftwerks Isar 2 ist in die Kritik geraten. Das bayerische Umweltministerium weist die vom Bund geäußerten Zweifel an der Bewertung aber zurück. Der TÜV-Süd beschäftige die renommiertesten und mit Fragen der Kernkraft am besten vertrauten Experten, sagte ein Ministeriumssprecher dem BR. Man habe sowohl ein sicherheitstechnisches als auch ein Rechts-Gutachten in Auftrag gegeben. Einer befristeten Laufzeitverlängerung von Isar 2 stünde demnach nichts entgegen. Das Bundesumweltministerium bewertet die Analyse des TÜV-Süd ganz anders. Das Gutachten erfülle grundlegende Anforderungen nicht und solle deshalb auch nicht zur staatlichen Entscheidungsfindung herangezogen werden, hieß es aus Berlin.

