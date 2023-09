BMW-Batteriefabrik: Politik und Wirtschaft begrüßen Ergebnis von Straßkirchen

München: Das Ja zur neuen Batterie-Fabrik von BMW in Straßkirchen ist in Politik und Wirtschaft positiv aufgenommen worden: Der Autobauer selbst sprach von einem "wichtigen Signal für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland". Der Bürgerentscheid sichere auch die Zukunft der Fahrzeugwerke in Dingolfing, Regensburg und München, wo die Batterien aus Straßkirchen hingeliefert werden sollen, sagte BMW-Produktionsvorstand Nedeljkovic. Ähnlich äußerte sich Bayerns Ministerpräsident Söder. Wirtschaftsminister Aiwanger schrieb, der Verlust von Acker schmerze natürlich - am Ende würden aber die Vorteile überwiegen: Bayern bleibe ein autofreundliches Land, so Aiwanger. - In Straßkirchen hatte sich eine Mehrheit der Bürger gestern für den Bau des neuen BMW-Werks ausgesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 09:00 Uhr