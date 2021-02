Bischöfe versprechen Aufklärung sexueller Missbrauchstaten

Aiwanger fordert Bundeshilfe auch für Brauereigaststätten

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat seine Kritik an der Bundesregierung wegen mangelnder Corona-Hilfen für viele kleine Brauereien untermauert. Nach einem Treffen mit Brauern und Verbänden sagte der Freie Wähler-Chef wörtlich: "Man hat ja fast den Eindruck, die wollen Bayern was auf die Mütze geben." Aiwanger rief Bundesfinanzminister Scholz auf, familiengeführte Brauereien mit angeschlossener Gastwirtschaft nicht weiter auszugrenzen. Derzeit fallen in Bayern hunderte solcher Betriebe bei den Corona-Hilfen durchs Raster. Der Wirtschaftsminister machte sich außerdem dafür stark, dass an Ostern zumindest die Außengastronomie wieder öffnen darf. Mit immer mehr Impfungen, Schnelltests und guten Hygienekonzepten ist dies aus seiner Sicht möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2021 16:00 Uhr