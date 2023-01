Berlin gibt Pakistan 84 Millionen Euro für Anpassung an Klimawandel

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Vögel laut LBV-Winterzählung erneut zurückgegangen

Hilpoltstein: Bei der "Stunde der Wintervögel" sind dieses Mal weniger Vögel gezählt worden als in den vergangenen Jahren. Das teilte der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in einer ersten Zwischenbilanz mit. Am häufigsten hätten die Teilnehmer den Haussperling beobachtet - vor der Kohlmeise und dem Feldsperling. Allerdings seien pro Garten im Schnitt nur 31 Vögel innerhalb einer Stunde gezählt worden. Das unterschreite den bisherigen Tiefstwert von 2021. Dass so wenige Tiere gezählt wurden, liege unter anderem an den milden Temperaturen, so der LBV.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2023 12:00 Uhr