Bayern verschärft von heute an Corona-Regeln ab Inzidenz von 35

Bundeswehr meldet Feuergefecht am Kabuler Flughafen

Kabul: Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt hat es am Morgen ein Feuergefecht gegeben, an dem auch die Bundeswehr beteiligt war. Wie die Bundeswehr auf Twitter schreibt, schossen unbekannte Angreifer um 4 Uhr 13 unserer Zeit am North Gate auf afghanische Sicherheitskräfte. Eine Sicherheitskraft sei getötet, drei weitere verwundet worden. Am weiteren Verlauf des Gefechts seien dann auch amerikanische und deutsche Kräfte beteiligt gewesen. Alle Bundeswehrkräfte seien aber unverletzt geblieben. In der Nacht hatte die Bundeswehr weitere 213 Menschen aus Kabul ins usbekische Taschkent ausgeflogen. // STOPP // Unterdessen erwägt die US-Regierung, ihre Evakuierungsmission zu verlängern. Ursprünglich sollte sie Ende August abgeschlossen werden. Präsident Biden sagte in Washington, seine Regierung diskutiere darüber mit der US-Armee. Er hoffe aber weiterhin, dass die Mission Endes des Monats beendet werden könne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2021 08:00 Uhr