Bahn setzt 50 zusätzliche Züge an Feiertagen ein

Unwetter trifft Mittelfranken hart - 14 Verletzte

Ansbach: Ein Orkantief hat in Mittelfranken schwere Schäden angerichtet. Am Abend wurden im Landkreis Roth 14 Menschen verletzt. Sie hatten in einer Hütte Unterschlupf gesucht, die dann zur Seite kippte und in sich zusammen fiel. Insgesamt musste die Feuerwehr zu 400 Einsätzen ausrücken. Keller waren vollgelaufen, Bäume entwurzelt und Hausdächer beschädigt. Vor allem in Nordrhein-Westfalen richtete der Orkan schwere Schäden an. Der Deutsche Wetterdienst bestätigte drei Tornados im Raum Ostwestfalen. In Paderborn wurden dadurch 43 Menschen verletzt, davon zehn schwer. In Rheinland-Pfalz erlitt ein Mann einen tödlichen Stromschlag in einem überschwemmten Keller.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2022 09:00 Uhr