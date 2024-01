Baerbock setzt Nahost-Reise mit Besuch im Libanon fort

Beirut: Nach ihren Gesprächen in Ägypten setzt Bundesaußenministerin Baerbock ihre Vermittlungsreise im Nahen Osten heute im Libanon fort. Am Abend traf sie in Beirut ein. Dort besucht sie die UN-Mission Unifil, die das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon überwacht. Dort kommt es seit Beginn des Krieges gegen die Hamas immer wieder zu Gefechten. Die israelische Armee teilte mit, ein weiteres hochrangiges Mitglied der Hisbollah-Miliz im Libanon getötet zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.01.2024 02:00 Uhr