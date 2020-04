Ausgangsbeschränkung werden weitgehend befolgt

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Menschen in Bayern halten sich auch am heutigen Ostermontag weitgehend an die wegen der Corona-Krise geltende Ausgangsbeschränkung. Von der Münchner Polizei hieß es, man sei zuversichtlich, dass es zum Abschluss der Ostertage ruhig bleiben werde. Seit Karfreitag hatten die Polizeipräsidien den Bürgern ein überwiegend gutes Zeugnis ausgestellt. Die Menschen hätten die Vorgaben, nur innerhalb der Familie oder alleine ins Freie zu gehen, keine Ausflüge zu unternehmen und keine privaten Feiern abzuhalten, insgesamt befolgt. Einzelne Verstöße wurden aber auch gemeldet, so mussten mehrere Grillpartys aufgelöst werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2020 13:45 Uhr