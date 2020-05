Augsburg kommt gegen Paderbon nicht über ein 0:0 hinaus

Kanzlerin mahnt zu einem gemeinsamen Vorgehen bei Corona-Lockerungen

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern in der Corona-Krise gefordert. Nach einer Video-Konferenz mit ostdeutschen Ministerpräsidenten sagte die Kanzlerin, in grundsätzlichen Fragen sei eine Übereinstimmung wichtig. Als Beispiele nannte die Kanzlerin einen Mindestabstand von 1,5 Metern, Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Nahverkehr und die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche, ab der ein Notmechanismus greifen soll. Zu den Plänen in Thüringen, mehr Lockerungen als andere Bundesländer zuzulassen, sagte Merkel, die Botschaften aus Erfurt seien schon etwas zweideutig gewesen. Die Fälle in einer Gaststätte in Niedersachsen oder bei einem Gottesdienst in Hessen hätten gezeigt, dass es schnell zu neuen Infektionen kommen könne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2020 00:00 Uhr