Auch russischer Vorstoß für Syrien-Hilfe scheitert im UN-Sicherheitsrat

Trump-Kundgebung in Tulsa trug laut Behörden zu Anstieg von Corona-Fällen bei

Washington: Die Behörden in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma gehen davon aus, dass die jüngste Wahlkampfkundgebung von Präsident Trump zu einem Anstieg von Corona-Fällen beigetragen hat. Laut Gesundheitsamt sind in den vergangenen Tagen mehr als 500 Infektionen registriert worden - man könne da einen Zusammenhang herstellen, sie die Behörde. Trumps Veranstaltung war von Protesten und Gegendemonstrationen begleitet worden - auch diese Kundgebungen haben laut der Behörde Anteil an der Entwicklung. Der US-Präsident war dafür kritisiert worden, tausende Menschen in einer Halle zu versammeln, in der das Tragen von Masken nicht verpflichtend war.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.07.2020 02:00 Uhr