Aiwanger sieht Ölversorgung in Bayern sichergestellt

16.09.2022 19:15 Uhr

Berlin: Kanzler Scholz hat die die Kontrollübernahme des Bundes bei den deutschen Töchtern des russischen Ölkonzerns Rosneft verteidigt. Scholz sprach von einer weitreichenden energiepolitischen Entscheidung zum Schutz des Landes. Wirtschaftsminister Habeck betonte mit Blick auf die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt, der Standort sei nun gesichert, und die Zukunft werde erarbeitet. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger sieht durch den Schritt auch die Versorgung mit Öl und Gas im Freistaat gesichert. Nach seinen Worten wird damit die Produktion der Bayernoil-Raffinerien in Vohburg und Neustadt bei Ingolstadt sichergestellt. Der Bund hatte mitgeteilt, dass er die Kontrolle über die deutschen Töchter von Rosneft übernimmt. Das betrifft in erster Line die Raffinerie in Schwedt, aber auch zwei weitere Raffinerien in Baden-Württemberg und Bayern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2022 19:15 Uhr