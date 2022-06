22.000 Menchen kommen zu Konzert zu Ehren der Queen

Das Wetter: Erst sonnig, später Gewitter, bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute Vormittag zunächst vielerorts freundlich. Von Westen her vereinzelt Schauer und Gewitter; später teils heftige Gewitter; lokal mit der Gefahr von Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen. Höchstwerte 23 bis 28 Grad. Auch in der Nacht anfangs teils kräftige Gewitter, die Temperaturen sinken auf 14 Grad. Morgen Sonne und Wolken, höchstens vereinzelt Schauer oder Gewitter. Ähnlich warm wie heute. Am Dienstag in Franken sonnige Abschnitte, sonst bewölkt mit gewittrigen Regenfällen. Am Mittwoch wechselhaft. Etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2022 06:00 Uhr