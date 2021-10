1.500 Menschen beteiligen sich an Nürnberger Querdenker-Demo

Kurz tritt als Kanzler Österreichs zurück und wechselt ins Parlament

Wien: Nach wachsendem Druck hat Österreichs Bundeskanzler Kurz nun doch sein Amt niedergelegt. Der Schritt sein kein leichter für ihn, sagte er am Abend in einer Stellungnahme. Aber sein Land sei ihm wichtiger als seine Person. Die Korruptionsvorwürfe wies Kurz erneut zurück. Er kündigte an, Parteichef der ÖVP zu bleiben und als Fraktionschef ins Parlament zu wechseln. Als Kanzler solle ihm der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg nachfolgen. Die Grünen als Koalitionspartner begrüßten den Schritt. Parteichef Kogler kündigte an, die Regierung mit der ÖVP fortzuführen. Die Opposition sieht in dem Rücktritt lediglich einen strategischen Schachzug. SPÖ-Chefin Rendi-Wagner sagte, Kurz sei nun Schattenkanzler der Republik. Der Chef der rechten FPÖ, Kickl, sagte mit Blick auf die Ermittlungen gegen Kurz wegen Korruption, dieser trete nun die Flucht in die parlamentarische Immunität an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2021 23:00 Uhr