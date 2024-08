Weihnachtsvorbereitung im Sommer: Marionetten erhalten Stimme

Aus dem kleinen Marionettentheater "Operla" in der Bayreuther Innenstadt ist durch ein geöffnetes Fenster ein Weihnachtslied zu hören – und das im August. Im Innern des Gebäudes laufen schon die ersten Vorbereitungen für das neue Stück, das in wenigen Monaten zur Aufführung kommen soll. Noch hängen die Marionetten allerdings bewegungslos an der Stange. Hier geht es erst einmal nur um ihre Stimmen.

Marionettentheater: Erst der Text, dann das Spiel

Und die kommen beispielsweise von der neunjährigen Jolene. "Eine Freundin meiner Mutter hat mich gefragt, ob ich hier mitmachen will, und da habe ich ja gesagt. Ich meine, wer würde da nicht ja sagen?" Ihre Rolle: Der Weihnachtsengel. Letzte Regieanweisungen bekommt sie von Theaterleiterin Gisela Mösch-Ahner, bevor es an die Aufzeichnung geht. Vor einem silbernen Mikrofon spricht die Schülerin ihren Text ein.

Beim Marionettentheater wird gerne der Text und auch die Musik vorab aufgezeichnet, damit es dann vom Band abgespielt werden kann. "Das hat mehrere Gründe", erklärt die Theaterleiterin. "Wir spielen hauptsächlich Opern und das wäre stimmlich einfach nicht umsetzbar." Außerdem seien sie viel unterwegs und da könnten nicht immer alle Darsteller mitkommen. "Ein weiterer wichtiger Grund ist, dass man sich so viel besser auf das Spielen seiner Figur konzentrieren kann", sagt Mösch-Ahner.

Handarbeit von der Figur bis zum Stück

Die Figuren, um die es diesmal geht, sind Trulla, ihre Söhne und der Weihnachtsengel. Die Geschichte hat Gisela Mösch-Ahner selbst geschrieben. "Ich war auf der Suche nach einer kürzeren Geschichte und habe nichts gefunden, also habe ich mir selbst eine ausgedacht." Jede Figur hat Gisela Mösch-Ahner selbst gebaut und eingekleidet. Für die Aufzeichnungen konnte sie auch Bayreuther Nachwuchsschauspieler vom Brandenburger Kulturstadl und Birgit Franz von der Studiobühne gewinnen. Dass die Schauspielerin diesmal nur mit ihrer Stimmen spiele, sei auch für sie eine neue Erfahrung, so Franz. "Aber es macht viel Spaß, ich kann mich richtig in die Rolle der Trulla reinfühlen."

Musik für die Spieluhr

Zu einem Weihnachtsstück gehört auch die passende Musik. Komponiert hat sie der Bamberger Musiker Franz Tröger – und zwar für die Spieluhr. Das gestanzte Papier fügt er vorsichtig in sein außergewöhnliches Instrument ein und spielt es für das Stück ein. "Spieluhr und Marionetten passen sehr gut zusammen, weil beides diesen Miniaturcharakter hat: die kleinen Puppen und das kleine Instrument, das auch vom Ansehen etwas Besonderes hat", so Tröger.

Aufführungen auf der mobilen Bühne

Aufgeführt wird "Trulla und der Weihnachtsengel" in der Adventszeit auf der mobilen Bühne des Marionettentheaters auf dem Bayreuther Christkindlesmarkt und dem Weihnachtsmarkt im Gassenviertel; am 14. Dezember außerdem noch in Schönbrunn im Landkreis Wunsiedel. Noch gibt es freie Termine, so Mösch-Ahner. "Wenn es eine Gemeinde, ein Fest oder auch Privatpersonen gibt, die Lust auf das Stück haben, können sie sich gerne bei uns im Operla melden."

Sind die Tonaufnahmen abgeschlossen, dann geht es mit den Proben für die Puppenspieler weiter. In vier Monaten ist schließlich schon Weihnachten.