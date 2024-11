Von Schul-Bigband bis Meisterkurs: Musikakademie Marktoberdorf

Die Schülerinnen und Schüler des Füssener Gymnasiums sind regelmäßige Gäste an der Musikakademie Marktoberdorf: "Keine Schule drumherum, nur wirklich auf das eine konzentriert", beschreibt Anne-Sophie – und meint damit die Proben des Schulorchesters, die an der Akademie im Ostallgäu ganz anders aussehen als im Schulalltag. "Eben nicht jede Woche wieder ein Stückchen, wieder ein Stückchen", schildert auch Musiklehrerin Dorothea Schweiger die Vorzüge der produktiven Atomsphäre an der Musikakademie.

Was die Musikakademie bietet

Von Schulen über Musikvereine, Blaskapellen und Orchester bis hin zu Meisterkursen verschiedener Hochschulen – allen steht die Musikakademie offen, sagt deren Geschäftsführer Jürgen Schwarz. Im ehemaligen fürstbischöflichen Schloss in Marktoberdorf gibt es günstige Zimmer für über 90 Gäste, Vollverpflegung und alles, was man zum konzertierten Arbeiten braucht: "In jedem größeren Raum steht ein Flügel, wir haben Klaviere, wir haben Schlagwerk", erklärt Schwarz und fügt hinzu: "Alle Gattungen und Formen der Musik finden hier einfach ideale Voraussetzungen."

Doch nicht nur Probentage sind in Marktoberdorf möglich. Die Musikakademie bietet übers Jahr auch rund 90 offene Kurse an – von Sommerseminaren für Akkordeon, Schlagzeug oder Gitarre über Workshops zur Chor- und Orchesterleitung und Komposition bis hin zur Musiktherapie. Auch spezielle Angebote für junge Talente spielen eine wichtige Rolle.

Auftrag: "Musik am Leben und am Blühen halten"

Neben dem Ostallgäu gibt es noch zwei weitere Musikakademien in Bayern: Im unterfränkischen Hammelburg und in Alteglofsheim bei Regensburg. Die drei schließen die Lücke in der musikalischen Ausbildung zwischen Schule, Hochschule und Universität, sagt Geschäftsführer Schwarz, denn die Musikakademien haben einen Auftrag: "Wir sollen die Breite der Musik in Bayern am Leben und am Blühen halten." Für ihn sei es eine Bestätigung, dass viele Gäste regelmäßig kämen. Die Proben- oder Fortbildungstage an der Musikakademie seien "ein fester Bestandteil der Gruppen, Orchester und Chöre".