Wenn Kinder zu Komponisten werden: Verein musiziert mit Schülern

"Es ist noch immer ein Lied herausgekommen"

"Es gibt immer einen Moment, an dem ich mich frage, ob diesmal wirklich was rauskommt, was man aufführen kann. Aber es ist bis jetzt noch jedes Mal was entstanden - ganz egal, ob eine Klangwolke oder ein klassisch aufgebautes Lied mit Strophe und Refrain", erzählt Öttl, die schon in mehr als 20 dritten Klassen in Stadt und Landkreis Passau, Freyung-Grafenau und Deggendorf unterwegs war.

Die Kinder in Tiefenbach sind von ihrem Werk begeistert. Ein Mädchen fand den Auftritt am schönsten, ein Junge das Sammeln der Wörter. Ein anderer Bub sagt: "Ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell ein Lied komponieren kann. Weil im Musikunterricht erzählen sie immer, die Komponisten haben jahrelang gebraucht, bis sie mit ihrem Lied zufrieden waren."

Schaffensprozess verknüpft Stoff aus dem Lehrplan

Das Projekt wird vom Kulturfonds Bayern, dem Bezirk Niederbayern, einigen Landkreisen und privaten Sponsoren finanziert. Konrektorin Doris Weikl hofft, dass auch im Folgejahr wieder genug Geld zusammenkommt, denn das Projekt verknüpfe vieles, was ohnehin Stoff im Lehrplan sei. "Außerdem finde ich es ganz wichtig, dass in der Grundschulzeit jedes Kind mal auf einer Bühne gestanden ist."