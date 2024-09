Vom Leben und Sterben: "Drei Töchter" von Azazel Jacobs

Familien sind schon ein eigenartiges Konstrukt. Man wächst zusammen auf, wird gemeinsam älter, erlebt Höhen und Tiefen – aber nur, weil man jahrelang eine Wohnung geteilt hat, heißt das noch lange nicht, dass man auch zusammen gelebt hat. Katie, Rachel und Christina teilen sich einen Vater – viel mehr Gemeinsamkeiten, so scheint es, haben die jetzt zwischen 30 und 40 Jahre alten Halbwaisen nicht. Katie ist ein Kontrollfreak, Christina eine sensible junge Mutter, Rachel kifft den lieben langen Tag.

Umso anstrengender ist es für die Titelfiguren des Netflix-Dramas "Drei Töchter", dass sie für unbestimmte Zeit wieder ihre alten Kinderzimmer beziehen: Der Vater liegt im Sterben, er hat Krebs im Endstadium. Hospizpfleger kümmern sich um den im Bett dahindämmernden Patienten. Endet ihre Schicht, übernehmen die Töchter.

Eher Fremde als Familie

Der unausweichliche Verlust eines kranken Familienoberhaupts und die Auswirkungen auf seine voneinander entfremdeten Kinder: In der Grundkonstellation erinnert "Drei Töchter" an Matthias Glasners preisgekröntes Berlinale-Highlight "Sterben". Auch US-Regisseur Azazel Jacobs verarbeitet in dem von ihm verfassten Drama persönliche Erfahrungen mit dem Tod. Doch im Gegensatz zu seinem deutschen Kollegen setzt er nicht auf schockierende Leinwandwucht, sondern auf die leise Kraft des Kammerspiels. "Drei Töchter" spielt fast ausschließlich in einem geschlossenen Raum: dem bescheidenen, leicht vollgerümpelten New Yorker Apartment des Vaters. Ihn selbst sieht man nicht, nur ab und an hört man durch die geöffnete Schlafzimmertür das Piepen seines Herzmonitors.