Münchner Traditionskino am Sendlinger Tor schließt nun endgültig

Es ist eines der ältesten Kinos in München: das traditionelle Filmtheater am Sendlinger Tor. Hier fanden zahlreiche Filmpremieren mit prominenten Schauspielerinnen oder Regisseuren statt. Doch die goldenen Zeiten des Kinos sind vorbei.

Wie nun bekannt wurde, wird das traditionsreiche Filmtheater am Sendlinger Tor der Betreiberfamilie Preßmar in München endgültig schließen. "Am 15. Januar 2025 ist die letzte Vorstellung und zum 31. Januar müssen wir das Kino übergeben", erklärte Fritz Preßmar der dpa. Sein Vater hatte das Kino 1946 übernommen.

Rechtsstreit seit 15 Jahren

Als Grund nannte Fritz Preßmar einen Vergleich, mit dem ein jahrelanger Rechtsstreit endete. Es ging dabei um die Kündigung der Räumlichkeiten. Am 11. August 2023 wurde vom Landgericht München einer Räumungsklage durch die Verpächter stattgegeben.

Was mit den Räumen nun passiert, ist noch unklar. "Ich wäre hocherfreut, wenn es trotzdem als Kino weiterbetrieben werden könnte, weil es einfach ein Stück München ist", so Preßmar. Dem 79-Jährigen fällt der Abschied nach so langer Zeit schwer, er ist mit dem Filmtheater aufgewachsen. "Eine Ära geht zu Ende. Ich kenne jede Schraube in dem Kino, man gibt ein Stück von sich selber her." Nun müsse die Entscheidung nach einem 15 Jahre währenden Rechtsstreit erst mal verarbeitet werden.

Kino mehr als 110 Jahre alt, viele Prominente zu Gast

1913 hatte Carl Gabriel die "Sendlingertor-Lichtspiele" eröffnet im Stil eines Theaters mit Parkett, Rängen, Galerie und Logen sowie Bühne und Vorhang. Für viele Münchnerinnen und Münchner ist das Kino bis heute das schönste der Stadt.

Auch viele Prominente waren immer wieder zu Gast. "Das ist schon ein Hauch der Geschichte", so Preßmar. Es seien "glorreiche Zeiten" gewesen, in denen bereits alle Größen der Stummfilmzeit auf dieser Bühne gewesen seien. Bei unzähligen Premieren waren Stars wie Liselotte Pulver, Curd Jürgens, Uschi Glas, Martina Gedeck, Hannelore Elsner oder Jan Josef Liefers anwesend.

