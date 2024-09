US-Band Linkin Park zurück mit neuer Frontfrau

Erste Single, Welttournee und neues Album

Die Band startet gleich mit der neuen Single "The Emptiness Machine", dann folgen Hits aus früheren Zeiten. Immerhin war Linkin Park mit Chester Bennington damals eine der erfolgreichsten Bands der Welt mit rund 130 Millionen verkauften Tonträgern. Nach seinem Selbstmord vor sieben Jahren herrschten trotz vieler Gerüchte immer Zweifel daran, ob er überhaupt ersetzbar sei.

Mit Emily Armstrong versucht die Band das jetzt. Demnächst steht eine kurze Welttournee an, mit Stippvisite in Deutschland (der Ticketverkauf startet am 13. September). Am 22. September spielt Linkin Park im Rahmen der "From Zero World Tour" in der Barclays Arena Hamburg. Außerdem ist das neue Album für den 15. November angekündigt, ebenfalls unter dem Titel "From Zero".

Wer ist Emily Armstrong?

Die neue Frontfrau von Linkin Park ist Jahrgang 1986 und hatte mit 19 bereits die Band Dead Sara gegründet. Als Sängerin und an der Bass-Gitarre hat sie mit dieser Band schon drei Alben und mehrere Singles veröffentlicht, alles im Bereich Hard Rock, Grunge und Alternative Rock. Kurz nach den News, dass sie jetzt beim Comeback von Linkin Park dabei ist, kommen im Netz Gerüchte auf, dass Emily Armstrong bei Scientology sei. Dazu hat sich die Band bislang noch nicht geäußert.

Wie erfolgreich der Neustart von Linkin Park wird, kann man jetzt noch nicht vorhersehen. Das Interesse jedenfalls ist groß. Das Video der neuen Single "The Emptiness Machine" ist in den ersten zwölf Stunden bereits über 2,2 Millionen Mal aufgerufen worden.