Weitere Bands für Jubiläum von Rock im Park 2025 stehen fest

Demnach werden unter anderem die britische Metalband Bring Me The Horizon und das Berliner Rap-Trio K.I.Z auftreten, wie es hieß. Weitere Acts seien etwa die Punkband Feine Sahne Fischfilet, die Punkrockband Beatsteaks und die Metal-Band Powerwolf aus dem Saarland. Aus der Ukraine will Jinjer auf dem Festival auftreten.

Schon jetzt große Nachfrage nach Tickets

Der Kartenverkauf für das kommende Jahr läuft schon, seit die diesjährigen Festivals Anfang Juni mit rund 80.000 Besuchern Geschichte waren. Nach nur 24 Stunden nach dem Start des Vorverkaufs für 2025 waren laut Veranstalter schon 50.000 Tickets für beide Festivals verkauft gewesen – und das, obwohl die Rockfans kaum eine Ahnung hatten, wer auf den Bühnen für sie singen wird.

Mittlerweile haben sich laut dem Veranstalter DreamHaus schon mehr als 90.000 Rockfans ihre Dreitages-"Weekend"-Tickets gesichert, "davon 55.000 für Rock am Ring und 35.000 für Rock im Park". Er verspricht: "Mehr Künstlerinnen und Künstler, mehr Bühnen, mehr Programm – die Jubiläums-Editionen von Rock am Ring und Rock im Park stoßen vor in neue Dimensionen." So soll es in Nürnberg vier statt bisher drei Bühnen auf dem Gelände hinter dem Dutzendteich geben.

Ein Wochenend-Ticket ohne Camping kostet zurzeit 219 Euro. Läuft der Verkauf wie für das vergangene Festival, wird das Ticket immer teurer, je näher der Beginn im Juni 2025 kommt.

Bei der vergangenen Ausgabe 2024 zogen Festivalmacher und Polizei eine positive Bilanz. So sprach die Nürnberger Polizei von einem "friedlichen Fest" am Dutzendteich, mit weniger schwerwiegenden Fällen als noch im Vorjahr.

Video: Rock im Park 2024 – Party, Musik und Nachhaltigkeit