Das muss man zum Superbloom-Festival in München wissen

Der Konzertsommer in München war groß, nun schließt ihn das Superbloom-Festival am kommenden Wochenende ab. Zum dritten Mal wird es blumenbunt im Münchner Olympiapark. Mit dem "European Festival Award" war das Superbloom nach der Premiere im September 2022 als "Best New Festival" ausgezeichnet worden und will auch dieses Jahr wieder zeigen, warum. Zwei Tage lang gibt es von 10 Uhr morgens bis Mitternacht Programm, pro Tag werden etwa 50.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Das Line-Up

Im Mittelpunkt steht die Musik. Die zwei größten Bühnen ("Olympic Stage" und "Super Stage") sind diesmal beide im Olympiastadion. Sie werden abwechselnd bespielt. Am Samstag unter anderem von Tokio Hotel, den Rappern RIN und Cro, dem Neo-Soul-Sänger Sam Smith und dem New Yorker Future-Bass-Duo The Chainsmokers. Am Sonntag dann treten dort Milky Chance, die Rapperin Shirin David und die Headliner Calvin Harris und OneRepublic auf.

Auf den weiteren Bühnen gibt es jede Menge Newcomer-Bands zu entdecken, aber auch Live-Podcasts wie der "Bayern 3 True Crime" oder "Galerie Arschgeweih". Dieses Jahr wird es erstmals auch Lesungen geben, unter anderem von Ilona Hartmann und Phia Quantius.

Mehr als Musik

Weitere Areas im Olympiapark bieten die Möglichkeit, kreative Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel bei einer Fashionperformance der "AMD – Akademie Mode & Design" im sogenannten "District4" (auf der Wiese neben dem Olympiaturm). Breakdance und Artistik gibt es in der "Spectacular Area" am Olympiasee und ein Programm rund um Wissenschaft und Kreativität bietet die Area "Superbrain" auf der anderen Seite des Sees.