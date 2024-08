Oasis-Comeback: Gallagher-Brüder kündigen Tournee an

Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Band bewusst Gerüchte gestreut, die auf die Reunion, passend zum 30-jährigen Jubiläum ihres Debüts "Definitely Maybe" hinwiesen: In einem Interview über das Debütalbum hatte Noel Gallagher zugegeben, dass er einige der Lieder selbst hätte singen können, aber Liam habe es besser gemacht. Liam Gallagher wiederum hatte bei einem Konzert auf dem Reading Festival einen Song seinem Bruder "Noel fucking Gallagher" gewidmet – durchaus ein Anzeichen für eine Entspannung im Verhältnis der seit jeher zerstrittenen Brüder.

Am Montag posteten die beiden dann auf ihren Social-Media-Accounts eine Grafik mit dem heutigen Datum und der Uhrzeit "8 am", zu der die Tourdaten nun verkündet wurden. Der Vorverkauf soll bereits am kommenden Samstag starten.