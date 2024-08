Oasis-Comeback: Fans verzweifeln an überlasteten Ticket-Websites

"Today is gonna be the day...", haben sich am Samstagvormittag wohl viele Oasis-Fans, in Anlehnung an den Klassiker "Wonderwall", gedacht. Um 10 Uhr deutscher Zeit startete der Online-Ticketverkauf für die Comeback-Tournee der legendären Britpop-Band. Doch dann kam alles ganz anders.

Fehlermeldungen und lange Wartezeiten

Schon vor dem Verkaufsstart in Großbritannien tauchte auf der Seite des Ticketverkaufsdienstes SJM Concert aus Manchester eine Fehlermeldung auf. Fans sahen nur die Aufforderung "Bitte bleibt bei uns". Auch in Irland, wo der Verkauf schon eine Stunde früher startete, bat die Plattform Ticketmaster die Fans um Geduld. Andere Vorverkaufs-Websites waren ebenfalls zeitweise nicht erreichbar.

Wer nach teils stundenlanger Wartezeit dann doch durchkam, erlebte eine böse Überraschung: Der Ticketpreis hatte sich in vielen Fällen aufgrund der großen Nachfrage mehr als verdoppelt. "Dieses Gefühl, wenn du vier Stunden in der Schlange stehst und dann feststellst, dass der Preis für ein Ticket von 148 Pfund auf 355 Pfund gestiegen ist", kommentierte eine Nutzerin im Onlinedienst X. "Wie kann es sein, dass das nicht illegal ist?".