Streit über Kriegsziel: Ist die Ukraine "übertrieben ehrgeizig"?

Der in London lehrende russische Exil-Politologe Wladimir Pastuchow (159.000 Follower) rätselt nach eigenen Worten mittlerweile, ob die Ukraine noch "sinnvolle" Kriegsziele verfolgt oder doch eher "aus dem Bauch heraus" handelt. Womöglich wolle Kiew mit der Besetzung russischer Gebiete bei Kursk den "Westen tiefer in den Konflikt hineinziehen, um ihn zu internationalisieren", spekuliert Pastuchow. Nebenbei wolle die Ukraine Putin wohl als "alten Dinosaurier" demütigen, der auch nach Angriffen auf das russische Hinterland nicht mehr in der Lage sei, ernsthaft zurückzuschlagen. Das sei eine "legitime Strategie", so der Politologe: "Jeder verteidigt sich, so gut er kann. Wie der Westen darauf reagieren wird, ist eine andere Frage."

"Gute Miene zum bösen Spiel"

Auch innerrussische Polit-Blogger mutmaßen, mit dem Vorrücken in der Region Kursk wolle die Ukraine "Verhandlungen von der Tagesordnung streichen": "Unter diesen Bedingungen scheint die NATO keine andere Wahl zu haben, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen und Kiew weiterhin zu unterstützen, da weder ein sofortiger Waffenstillstand noch eine Niederlage akzeptabel sind." In diesem Zusammenhang fragen sich kremlkritische russische Beobachter, was Putins Sprecher Dmitri Peskow mit seiner jüngsten Bemerkung meinte, es gebe "derzeit" keine Grundlage für Verhandlungen.

Die aus der Ukraine stammende Kolumnistin des konservativen britischen Fachblatts "Spectator", Switlana Morenets, ist äußerst skeptisch, was Kiews Perspektiven betrifft. Sie bezeichnete die "Friedenspläne" des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als "oft übertrieben ehrgeizig". Es sei unrealistisch, von Putin den Rückzug aus allen bisher besetzten Gebieten zu fordern, weil Kiew seit 2022 "keine größeren Siege an der Front" mehr errungen habe. Der Westen müsse seine "vage Zusage", die Ukraine "so lange wie nötig" zu unterstützen, überdenken: "Sonst wird der Krieg ewig weitergehen."

"Würde militärische Lage nicht ändern"

Im US-Fachblatt "Foreign Affairs" äußert auch Politikberater Stephen Biddle von der New Yorker Columbia University Zweifel an der Forderung der Ukraine, aus dem Westen Langstreckenwaffen zu erhalten, um damit tief im russischen Hinterland zuschlagen zu können. Biddle verweist auf die Erfahrungen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, als sie Deutschland flächendeckend bombardiert hätten, ohne die dortige Waffenproduktion nennenswert bremsen zu können.

"Es wird an der Ukraine liegen"

Anders argumentiert der britische Fachmann Brendan Simms im konservativen "New Statesman": "Es lohnt sich, uns selbst daran zu erinnern, was auf dem Spiel steht. Wenn Putin nicht besiegt und zum Rückzug aus der Ukraine gezwungen wird, gefährdet das weit mehr als nur die Lebensfähigkeit dieses Landes. Es wird den Russen ermöglichen, ihre Streitkräfte gegen die baltischen Staaten und Finnland neu zu formieren, eine Bedrohung, der wir uns dann ohne Unterstützung aus Kiew stellen müssen. Die Ukrainer kämpfen also nicht nur für ihre eigene Souveränität, sondern auch für unsere Sicherheit. Wir sollten ihnen geben, was sie brauchen."

"Wie geht es weiter?"

Derweil beschleichen den russischen Militär-Blogger Juri Podoljak (3,1 Millionen Fans) Sorgen, russische Truppen könnten im Süden der Ukraine "zu schnell" vorrücken. Er kann nach eigener Aussage "seit mehreren Tagen nicht mehr schlafen", weil er sich ängstigt, dass die Ukraine die Russen in eine Falle locken und sie von ihrer Logistik "abschneiden" will, also eine "Kesselschlacht" plant: "Wenn ich falsch liege, lasse ich mich lieber als Panikmacher schmähen, als dass wir noch eine Portion verpasst bekommen."

Der Kolumnist des russischen Wirtschaftsblatts "Kommersant", Dmitri Drise, fasste die Lage so zusammen. "Es stellt sich die logische Frage: Wie geht es weiter? Höchstwahrscheinlich wird die Diskussion über den Einsatz westlicher Waffen auf russischem Territorium belebt. Es gibt Hinweise darauf, dass das Problem früher oder später für Selenskyjs Mannschaft positiv gelöst wird."