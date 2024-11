MTV EMAs: Neuer Rekord für Taylor Swift, Gedenken an Liam Payne

Pop-Legenden, Newcomer und große Emotionen: Bei den MTV Europe Music Awards haben sich viele große Stars der Pop-Welt in Manchester getroffen. Bereits zum dritten Mal erhielt US-Superstar Taylor Swift den Preis als beste Künstlerin. Sie schreibt damit MTV-Geschichte.

Die 34-Jährige erhielt auch die Auszeichnungen für beste Live-Auftritte und bestes Video. Swift war in insgesamt sieben Kategorien nominiert worden. Sie war nicht live anwesend, sondern bedankte sich in einer aufgezeichneten Botschaft – zur großen Enttäuschung so mancher Fans. In den sozialen Netzwerken schrieben sie (externer Link), sie seien extra nach Manchester gereist, um die Musikerin live zu treffen.