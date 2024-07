Größter Popstar der Welt: Warum Taylor Swift?

Viele warten nun darauf, dass Taylor Swift erneut eine eindeutige Wahlempfehlung abgibt – und so helfen könnte, eine zweite Trump-Präsidentschaft zu verhindern. Andere wünschen sich, dass sie mit ihrer Riesenreichweite sich ebenso deutlich für mehr Klimaschutz einsetzen würde (oder zumindest ihren Privatjet öfter am Boden stehen lassen würde). Ihr kultureller Impact könnte also durchaus noch größer sein. Vielleicht ist es aber auch verkehrt, derlei politische Einmischungen von Popstars zu erwarten.

Am Ende zählt die Musik

Denn am Ende geht es ja doch um die Musik, um ihre Songs, die ganze Stadien voller Fans Zeile für Zeile mitsingen und mitschreien. Wenn sie darin nicht gerade ihre letzte Beziehung verarbeitet, kann man auch dort politische Untertöne entdecken. Nicht ohne doppelten Boden singt Swift in „Miss Americana and the Heartbreak King“ zum Beispiel: "My team is losing/ Battered and bruising/ I see the high fives/ Between the bad guys", und am Ende: „And I'll never let you go/ 'Cause I know this is a fight/ That someday we're gonna win“.