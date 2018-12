Ihre Kunst wird uns fehlen

Avicii: DJ aus Schweden

Ihm blieb nur wenig Zeit, der Ewigkeit seinen Stempel aufzudrücken – dafür war sein wohl selbst¬gewählter Tod eines der Themen dieses Kulturjahres: Avicii, schwedischer DJ, der im April in Arabien starb, im Oman. "Feeling my way through the darkness", hieß es bei ihm, "I can’t tell where the journey will end" – seine Reise endete im 29. Lebensjahr.