Federn, Flügel, Hörner: Rebecca Horn im Haus der Kunst

1970 schnallte sich die Künstlerin Rebecca Horn einen dünnen langen Stab auf den Kopf und spazierte damit – ansonsten gänzlich unbekleidet – durch die Landschaft. "Einhorn" nannte Horn die Performance, ein kleiner Schmunzler, aber ein großer Schritt in Richtung eines Werks, in dem es in Folge immer wieder genau darum ging: um Körpererweiterungen und Körperwahrnehmung.

Die Ausstellung im Haus der Kunst (externer Link) zeigt Ein- und Doppelhörner, Flügel aller Art oder auch ein paar schwarze Handschuhe, deren Finger zu meterlangen Stäben verlängert sind. Kuratorin Jana Baumann: "Sie nennt das Körperextensionen, die fungieren eigentlich wie Prothesen, wenn man so will, Bandagen, die man anlegt, Hörner, die man auf dem Kopf hat, wodurch man eine andere Haltung annimmt. Aber auch Objekte, die einen steif werden lassen in der Haltung, auch ein Festfrieren also, und da steckt sehr viel drin von körperlicher Reglementierung, von tradierten Rollenvorstellungen, die sie aufbricht."

Ein Dreiklang aus Mensch, Natur, Maschine

Man geht, steht und bewegt sich anders mit diesen Prothesen. Das sieht man vor allem in den frisch digitalisierten Videos ihrer Performances. Und nach diesem Anderen suchten die Künstler seinerzeit. Ab den 80ern setzte Rebecca Horn Motoren ein. Da ist etwa ihre Pfauenmaschine von 1982: Dutzende dünner langer Stäbe, die sich dank Motor auffächern wie die Schwanzfedern eines Pfaus – eine der schönsten Körpererweiterungen des Tierreichs. Der Dreiklang aus Mensch, Tier und Maschine wurde zu einem ihrer wichtigsten Themen. Federn entpuppten sich dabei als ideales Material, erklärt Jana Baumann. "Gerade im Frühwerk ist es sehr spannend, dass das sehr auf das Sensuelle und Taktile hin ausgerichtet ist, Federn als Masken zum Beispiel, wo sich zwei Menschen gegenüberstehen und dem anderen übers Gesicht streicheln."

Körperwahrnehmung heißt immer auch Raumwahrnehmung. Das zeigt sich gut in einer zweiteiligen Spiegelarbeit: ein großer runder Spiegel am Boden und unter der Decke ein etwas kleineres Gegenstück. Beugt man sich über den Spiegel am Boden, sieht man nicht nur sich selbst, man steht zugleich mitten in einem Endlosbild, in dem der beigefarbene Steinfußboden und die markanten Oberlichtfenster im Haus der Kunst plötzlich direkt nebeneinander liegen – und man selbst mittendrin. Durch einen Motor wird der Spiegel am Boden leicht bewegt: Bild, Raum und man selbst beginnen unweigerlich zu wanken: Im Angesicht der Unendlichkeit kann einem hier tatsächlich schwindlig werden.