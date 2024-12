Die Welt aus Sicht der Kinder: Das war das Kinderbuchjahr 2024

Hilfe, meine Lehrerin ist ein Gorilla – Meike Haas, Jan Reiser

Milo verbringt seine Schultage am liebsten auf der Toilette, wo er auf seinem Smartphone zockt. Doch an diesem Schultag scheinen Spiel und Realität plötzlich zu verschwimmen und die eigene Lehrerin verwandelt sich in einen Gorilla. Es stellt sich heraus, dass Milos Spiel tatsächlich Menschen verwandeln kann. Doch wird er seiner strengen Biolehrerin den Gefallen tun, sie zu retten? Eine spannende Geschichte, in der sich Schüler und Lehrerin noch mal neu kennen- und schätzen lernen dürfen.

Erschienen im dtv Verlag, 14 Euro

Molly Blume – Will Gmehling und Anna Schilling

Eltern wie die von Molly kennt wohl jedes Kind im digitalen Zeitalter: Ständig hängen sie an ihren Handys. Molly dagegen mag es analog: Sie macht gern Spaziergänge und beobachtet die Blumen und Insekten auf der Wiese. Doch wenn sie ihren Eltern davon berichten will, sind die schon wieder dabei, irgendwelche Nachrichten in ihr Smartphone zu tippen. Da reicht es Molly und sie ergreift eine drastische Maßnahme, die am Ende die ganze Familie wieder näher zusammenbringt. Eine tolle Geschichte mit nur einem Nachteil: Die eigenen Kinder bekommen noch mehr Argumente an die Hand, warum Eltern mal ihre Handys beiseitelegen sollten.

Erschienen im Peter Hammer Verlag, 14 Euro

Willkommen bei den Grauses - Sabine Bohlmann

Bei Ottilie ziehen neue Nachbarn ein, endlich! So lange hat sie sich schon andere Kinder in der Straße gewünscht. Doch irgendetwas stimmt nicht mit der Familie, die in das gruselige Haus nebenan gezogen ist. Oder sind es nur Ottilies Vorurteile, die diese seltsame, aber liebenswürdige Familie so komisch erscheinen lassen? Sabine Bohlmann schafft es, Kinder von der ersten Seite an für ihre Geschichten zu begeistern, weil sie immer ihre Perspektive einnimmt. Dieser Reihenauftakt verspricht so etwas wie eine moderne Version der Addams-Family zu werden, erzählt aus Perspektive der Nachbarin.

Erschienen bei Planet!, 14 Euro

Lesealter 10+