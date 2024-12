Die Highlights zum Hören: unsere Podcasts des Jahres 2024

Kathi Roeb empfiehlt: "Die Entscheidung"

Da ist sie wieder, die Zeit der Jahresrückblicke. So ganz können wir uns dem nicht entziehen (wir stecken ja selbst gerade mittendrin!), auch wenn ich manche Weltereignisse von 2024 am liebsten in einer großen Tonne verschwinden lassen würde. Das wäre einfach - und verantwortungslos. Wenn wir uns damit beschäftigen, was in diesem Jahr passiert ist, dann mit der Frage: "Wie sind wir hier gelandet?“ Der Podcast "Die Entscheidung" ist mein persönlicher Favorit, um nachzuvollziehen, wie uns politische Entscheidungen ins Jetzt geführt haben.

In jeweils vier Folgen pro Thema gehen die Hosts Christine Auerbach und Jasmin Brock abwechselnd mit Reporterinnen und Reportern zurück in die Geschichte und finden Vorahnungen, Fliegen, die zu Elefanten wurden und knallharte Kurswechsel, wie zum Beispiel in Wladimir Putins Rede von 2001: "Russland ist ein freundliches europäisches Land", versicherte er damals im Bundestag. Gründlich recherchiert mit viel Liebe zum Detail und meine absolute Empfehlung von 2024.