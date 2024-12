Starke Bilder und große Emotionen: Die Serien des Jahres 2024

The Penguin (Sky und WOW)

Ausgerechnet der hinkende, alternde Kleinganove Oswald "Oz" Cobblepot, wegen seines Ganges verspottet als Pinguin, ist der beste Bösewicht des Jahres - und stiehlt selbst dem Joker die Show.

Die Serie "The Penguin" erzählt von seinem Aufstieg: Skrupellos, intrigant, eiskalt spielt der Pinguin alle gegeneinander aus, die ihn einst verspottet und erniedrigt haben. Eine doppelte Verwandlung: Denn auch Schauspieler Colin Farrell ist unter den Schichten von Makeup, Maske und Fatsuit nicht mehr zu erkennen. Seine Stimme, sein Akzent sind bis zur Unkenntlichkeit verändert. Genau das macht die Hauptfigur attraktiv.

Batman-Fans kennen Colin Farrell als Pinguin bereits aus dem Film "The Batman" von 2022, die Serie ist das gelungene Spin-off zum Film - ähnlich düster, dystopisch und ästhetisch wie inhaltlich anspruchsvoll, produziert vom Batman-Reggiseur Matt Reeves. Sie erinnert an godfathergleiche Mafia-Epen, und an den gefeierten ersten "Joker"-Film, der als Gegenwartsanalyse und Charakterstudie überzeugte. So lernen wir jetzt also auch den Pinguin besser kennen: als brutalen Klassenkämpfer, als impulsiven Zyniker, als berechnenden Opportunisten mit Mutterkomplex. Die Serie "The Penguin" ist auf Sky und WOW zu sehen.