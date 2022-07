Das sind die 4 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"In den besten Händen" - Frankreich im Ausnahmezustand

Regisseurin Catherine Corsini zeigt mit "In den besten Händen" die aufgeladene Situation in Frankreich. Im Zentrum ein lesbisches Paar im Streit. Raf bricht sich den Ellenbogen und landet im Krankenhaus. Doch das ist völlig überfüllt, denn die Krawalle zwischen Gelbwesten und Polizei fordern viele Verletzte. Corsini erzählt in atemberaubendem Tempo. Jeder Streit, jedes Dialogfeuerwerk, jede Situation sitzt. Das ist so kunstvoll wie unterhaltsam.

Auf Blu-ray, DVD und als VoD.