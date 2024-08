"Bauch Beine Po": GfK kürt Song von Shirin David zum Sommerhit

Rapperin und Influencerin Shirin David bricht weiter Rekorde – keine Solo-Sängerin hat bislang mehr Songs auf Platz eins gehoben als sie. Aber das ist noch nicht alles: Nun kann die 29-Jährige auch noch den Sommerhit 2024 für sich verbuchen, zumindest wenn es nach dem Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment geht. Demnach führt der Song "Bauch Beine Po" bereits seit vier Wochen die Single-Charts an.

"Bauch Beine Po", das Ende Juli erschienen ist, wäre damit der erste deutschsprachige Sommerhit eines weiblichen Acts überhaupt. Das Lied landete aus dem Stand an der Chartspitze und bescherte Shirin David somit den siebten Nummer-eins-Hit. Auch in Österreich landete der Song ganz oben. In der Schweiz reichte es zum dritten Platz. Zusammengerechnet wurde das Lied in allen drei Ländern bislang über 30 Millionen Mal gestreamt.

Erfüllt die "Kriterien"

Laut GfK Entertainment sind die "Kriterien, die einen waschechten Sommerhit ausmachen", in "Bauch Beine Po" enthalten. Diese "Kriterien" entstammen allerdings nicht gerade hochwissenschaftlicher Marktforschungsanalyse, sondern eher der PR-Maschinerie: "ein Text, den man gut mitsingen kann, eine eingängige Melodie, die gute Laune verbreitet, sowie ein Rhythmus, der zum Tanzen einlädt". Daneben soll eine Rolle gespielt haben, dass der Song auf Plattformen wie TikTok viral ging.