Jazzrausch Bigband - neues Album "Bangers only"

Warum überhaupt noch eine CD? Das könnte man im Falle der Jazzrausch Bigband fragen. Hat sie mit ihrer Mischung aus geballtem Bläsersound, spoken words und Improvisation doch längst ein renommiertes Alleinstellungsmerkmal erreicht. Und wird, so möchte man meinen, doch eher über Spotify oder Youtube wahrgenommen und konsumiert, als über einen CD-Player.

Das mag schon sein, sagt Posaunist Roman Sladek, Bandleader der 15-köpfigen Kultband. Und fügt hinzu: "Ein Album ist so etwas wie eine Visitenkarte."

Ausschließlich Hits wie "J'arrive" aus der Harry-Klein-Zeit

"Bangers only", so der Titel der aktuellen CD, deren Cover einen schlichten Piktogramm-artigen rotgelben Blitz auf weißem Untergrund zeigt, ist anders als alle vorhergehenden Alben eine Reduktion aufs Wesentliche. Es geht ausschließlich um Hits aus der zehnjährigen Geschichte, wie zum Beispiel "J’arrive".

Das Lied stammt noch aus der Anfangszeit im Club Harry Klein in der Münchner Sonnenstraße, wo die rauschende Bigband Münchner Musikhochschulabsolventen erstmals von sich reden machte. Mit circa 100 Konzerten im Jahr bei so unterschiedlichen Orten, angefangen vom Techno-Club über Stadtfeste bis zur Elbphilharmonie, gehe es um mehr als nur ums Repertoire, sagt Posaunist Roman: "Die Maschine läuft auch schon, und alles, was wir machen, ist grundsätzlich klar eingespielt."

Es werde immer nur adaptiert auf die jeweilige Situation. "Also die komplette Vielfalt im Publikum und auch in den Locations. So, dass man wirklich einen guten Eindruck ständig gewinnt, wo stehen wir gerade?" Die Fragen, so Roman Sladek, seien, was funktioniere wie und wie wolle man sich weiterentwickeln. "Alles am Laufen zu halten, ist leichter, als ständig wieder von vorne anzuschieben."

Der Dorfdadaist bekommt seinen eigenen Song

Das heißt natürlich nicht, dass es keine neuen Nummern gibt. Eine davon auf der aktuellen CD "Bangers Only" ist dem "Dorfdadaisten" gewidmet. Der genauso wie die früheren Hits nach dem Jazzrausch-Erfolgsrezept funktioniert. Das heißt: Erst eine Oberfläche bieten, um das Gefühl von Erleben in Gang zu bringen. Und danach kann’s dann auch ruhig etwas anspruchsvoller werden. Etwa mit einem aufregenden wie zwingenden Posaunensolo.

Bläsersätze ausnotiert, Soli frei

Nur die Soli sind bei der Jazzrausch-Bigband frei. Die Bläsersätze dagegen notiert Arrangeur Leonhard Kuhn ziemlich genau aus. Sie klingen bei der Jazzrausch Bigband nur deshalb nicht abgehangen, weil der Keyboarder das Talent besitzt, quasi über Nacht das Material zu überarbeiten und zurechtzumachen für den Auftritt. "Ich schreib’ oft relativ schnell und spät", sagt Leonhard. "Und bin’s gewohnt, dass wenn ich ein Stück fertig hab, ich es am nächsten Morgen hören kann, mit der Band. Und wenn ich das nicht hab, dann würde mir schon viel fehlen."

So eine Arbeitsweise ist nur möglich, weil die fünfzehnköpfigen Jazzrauscher seit April dieses Jahres eine feste Residenz im neu eröffneten Bergson-Kunstkraftwerk im Münchner Westen haben, wo Roman Sladek Geschäftsführer ist. Dort wird am 9. Oktober ein spezieller Konzertsaal eröffnet. Jederzeit veränderbar auf hallig bei akustischen Konzerten, oder hallarm, für elektronische Projekte wie Jazzrausch.

Akustik, je nachdem für welchen Nutzen

"Es gibt ja keine gute oder schlechte Akustik, sondern nur eine, die sich für die jeweilige Nutzung eignet oder nicht", sagt Posaunist Roman Sladek. "Eine Kirche hat für Vokalmusik eine geile Akustik, aber für einen Techno-DJ oder eine Rockband ist es eine Katastrophe", fügt er hinzu. Jetzt geht es erstmal mit den dreizehn Hits des aktuellen Albums "Bangers only" auf Tournee. Ein Titel davon bringt auf den Punkt, was die Jazzrausch Bigband ausmacht: "I want to hold on".