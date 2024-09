Satire-Aktion: "Deutsches Volkstheater" in Wien bei FPÖ-Sieg?

"Euer Wille geschehe" – mit diesem Slogan versucht die rechtspopulistische FPÖ bei der Nationalratswahl in Österreich am Sonntag Stimmen zu gewinnen. Tatsächlich könnte die Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Herbert Kickl zum ersten Mal stärkste politische Kraft werden, so wie schon im Juni bei der Europawahl. In den Prognosen liegt sie bei 27 Prozent vor allen anderen Parteien.

Demnächst ein "Deutsches Volkstheater" in Wien?

Das Volkstheater Wien hat mit einer überspitzten Ankündigung auf diesen Trend reagiert: Sollte Kickl tatsächlich die Wahl gewinnen, würde man das Haus rückbenennen in "Deutsches Volkstheater". So hieß das Theater bei seiner Gründung 1889 zu Zeiten der Donaumonarchie – erst nach dem Zweiten Weltkrieg und nach eines Interims als "Kraft durch Freude"-Theater während des Nationalsozialismus, wurde es zum Wiener Volkstheater.

Kay Voges, Intendant des Theaters, will mit der Aktion auf die selbst immer wieder herausgestellte Nähe der FPÖ zum deutschen Kulturgut hinweisen. Eine Nähe, die einen deutlichen Beigeschmack habe, so der in Düsseldorf geborene Theaterleiter im Gespräch mit dem BR: "Wenn man sich Aussprachen von Herrn Kickl anhört, wo er die Taten der Waffen-SS verharmlost, kann einem angst und bange werden, was er wohl mit diesem Deutschland meint."