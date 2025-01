"Alles ist möglich": Russen fürchten "Einfrieren" ihrer Konten

Da müsse es sich wohl um das "Delirium eines Kranken" handeln, schimpfte der Vorsitzende des Finanzmarktausschusses im russischen Parlament, Anatoli Aksakow, nachdem im vergangenen November der Wirtschaftsfachmann Alexei Zubets in einem Radiointerview vorgeschlagen hatte, russische Bankkonten "einzufrieren", also Abhebungen von Sparguthaben vorübergehend zu unterbinden, damit nicht "alles auf einmal" ausgegeben werde. Zentralbankchefin Elvira Nabiullina nannte das damals "völligen Blödsinn". Die Begründung des Experten: "Es ist klar, dass die Leute dieses Geld nehmen und dem Markt zuführen werden. In diesem Fall wird es zu einer grassierenden Inflation kommen."

"Unmut äußerst schwer zu neutralisieren"

Jetzt sorgten Spekulationen mehrerer reichweitenstarker Telegram-Kanäle über ein mögliches Einfrieren der Bankkonten abermals für viel Aufsehen. Zwar wetterten Patrioten, die Diskussion darüber sei "Sünde", doch andere warnten, die Wahrscheinlichkeit für so einen drastischen Schritt sei "nicht null": "Natürlich ist alles möglich. Putin ist allerdings zu rational und zu vorsichtig, um sich inmitten militärischer Operationen und vor dem Hintergrund der allgemeinen Müdigkeit und Apathie der Gesellschaft zu einem Schritt zu entschließen, der dem Vertrauen der Bürger in die Regierung einen katastrophalen Schlag versetzen würde."

Der zu erwartende Unmut sei "äußerst schwer zu neutralisieren", zumal auch die Vermögenden betroffen wären. Nur eine "tiefe Krise in der russischen Wirtschaft und wachsende Besorgnis im Kreml" könnten einen derartigen Schritt als letztes Mittel rechtfertigen.