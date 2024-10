Zeitumstellung: Gefahr von Wildunfällen steigt

Ein Reh oder Wildschwein, das plötzlich auf der Straße steht und von einem Fahrzeug erfasst wird – mehr als 280.000 Mal kam es in Deutschland im vergangenen Jahr zu solchen Unfällen. Besonders groß ist die Gefahr jetzt wieder zur Zeitumstellung. Wenn die Uhr um eine Stunde zurückgedreht wird, sind viele Pendler plötzlich in der Dämmerung unterwegs, die früher einsetzt – dann, wenn viele Wildtiere losziehen, um im Schutz der hereinbrechenden Nacht auf Futtersuche zu gehen.

Zwischen Feld und Wald

Besonders gefährlich: Übergänge zwischen Feld und Wald. Hier wechsele das Wild, um in andere Nahrungsgefilde zu gelangen, sagt Jenifer Calvi von der Deutschen Wildtierstiftung: "Das sind die Feldwege. Das sind die Landstraßen, das sind die Bundesstraßen. Das kann auch mal die Autobahn sein, also überall da, wo es Felder gibt, wo es Äcker gibt, wo es vielleicht Straßenbäume gibt, die noch Baumfrüchte tragen."

Eichelmast lockt Tiere an

Wie zum Beispiel Eichen. Dieses Jahr ist ein Eichelmastjahr. Das heißt, dass Eicheln heuer im Überfluss vorhanden sind. Die seien bei Rehen und Wildschweinen besonders beliebt, sagt Calvi: "Da ist natürlich gerade da Vorsicht geboten, wo man weiß, dass Eicheln unter Bäumen liegen, auch an Straßenrändern. Also wenn ich weiß, da sind Eichen, dann ist erhöhte Vorsicht geboten und ich als Pendler kenne ja irgendwo meine Straßen, mein Gebiet, wo ich nach Hause fahre. Da weiß ich ja, welche Bäume da sind. Also immer ein bisschen vorsichtiger sein."