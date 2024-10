Wie reagiert Israel auf den Angriff des Iran?

"Iran riskiert, die ganze Region in Brand zu setzen - das gilt es unter allen Umständen zu verhindern": Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch in Berlin. Da waren die Nachrichten erst wenige Stunden alt: Am Dienstagabend hatte der Iran rund 200 Geschosse Richtung Israel abgefeuert. Die meisten wurden laut israelischem Militär - das von 180 Raketen sprach - auch mit Hilfe einer von den USA geführten Verteidigungskoalition abgefangen. Ein Todesopfer gab es im Westjordanland, zwei Verletzte in Tel Aviv. Im Zentrum und im Süden Israels wurden Einschläge registriert. Millionen Israelis suchten Zuflucht in Schutzräumen.

Einreise verweigert: UN-Generalsekretär darf nicht nach Israel

Die Fronten sind verhärtet und reichen bis in die höchsten politischen Ebenen hinein. Spürbar wurde das, als Israel UN-Generalsekretär António Guterres die Einreise verbot. Außenminister Israel Katz warf Guterres am Mittwoch Voreingenommenheit gegenüber Israel vor und erklärte ihn zur "Persona non grata".

"Wer den abscheulichen Angriff des Irans auf Israel nicht unmissverständlich verurteilt, wie es fast alle Länder der Welt getan haben, hat es nicht verdient, israelischen Boden zu betreten", schrieb Katz auf der Plattform X. Guterres hatte Israels Vorgehen im Gaza-Streifen und auch im Libanon in den vergangenen Wochen mehrfach angeprangert. Israel geht derzeit mit massiven Luftangriffen gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon vor und startete in der Nacht zum Dienstag nach eigenen Angaben einen "begrenzten" Bodeneinsatz im Nachbarland.

Jedoch hatte der UN-Generalsekretär auch dem Angriff des Irans auf Israel verurteilt. Er sprach von einer "Ausweitung des Nahostkonflikts mit einer Eskalation nach der anderen". Das müsse aufhören: "Wir brauchen unbedingt einen Waffenstillstand."

Netanjahu: Iran hat großen Fehler gemacht

Israel hat bereits angekündigt, entschieden auf den Raketenangriff zu reagieren. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte Vergeltung an. "Der Iran hat einen großen Fehler gemacht – und er wird dafür bezahlen", sagte er.

Mögliche Ziele oder den Zeitpunkt nannte das Militär oder die Regierung jedoch nicht. Angesichts des jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana, das an diesen Tagen gefeiert wird, dürfte der Gegenangriff jedoch nicht unmittelbar bevorstehen.

Mögliche Angriffe auf iranische Nuklearanlagen

Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf US-Beamte, in einem möglichen Szenario könnte Israel die iranischen Nuklearanlagen angreifen. Insbesondere die Anreicherungsanlagen in Natans, dem Herzstück des iranischen Programms, könnten im Visier stehen. Die Anlage tief unter einem Gebirge im Zentraliran gilt schon lange als mögliches Ziel im Konflikt zwischen der Islamischen Republik und Israel. Der Westen hat Teheran immer wieder vorgeworfen, nach Atomwaffen zu streben.

Auch Angriffe auf die Infrastruktur der iranischen Öl- und Gasindustrie könnten die Führung des rohstoffreichen Landes empfindlich treffen. Trotz strenger internationaler Sanktionen erzielt die Regierung ihre Haupteinnahmen weiterhin durch den Ölverkauf, wobei China der Hauptabnehmer ist.

Experten gehen davon aus, dass auch führende Politiker oder Militärkommandeure selbst mögliche Angriffsziele sein könnten. In den vergangenen Wochen haben Israels Militär und Geheimdienst Anführer der islamistischen Hamas und der libanesischen Hisbollah-Miliz getötet und damit gezeigt, dass sie ihre Feinde selbst in gut geschützten Bunkern tief unter der Erde erreichen können.

Die Rolle der USA

Rückendeckung dürfte Israel von den USA erhalten. Der wichtigste Verbündete hilft dem jüdischen Staat uneingeschränkt bei der Abwehr iranischer Raketen. Zugleich stehen in den USA in wenigen Wochen die Präsidentschaftswahlen an - für die US-Administration unter Präsident Joe Biden vermutlich ein schlechter Zeitpunkt, um in einen flächenbrandartigen Nahost-Krieg hineingezogen zu werden.

Bei einem Vergeltungsangriff auf den Iran könnte Israel auf amerikanische Hilfe angewiesen sein, sei es in Form von geheimdienstlichen Informationen oder Bereitstellung bunkerbrechender Bomben. "Israel täte gut daran, seine Antwort mit der US-Administration abzustimmen, bevor es losschlägt", schrieb die regierungsnahe Zeitung "Israel Hajom". Wenige Wochen vor den Wahlen wolle Washington nicht in unüberschaubare militärische Aktivitäten verstrickt werden.

Mit Informationen von dpa.