Iran greift Israel mit Raketen an – Vergeltung angekündigt

Angriff als Reaktion auf Tötung von Iran-Verbündeten

Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten den Angriff. Dieser sei eine Reaktion auf die Tötung von führenden Mitgliedern der Hamas und der Hisbollah durch Israel. Die Organisation drohte, dass die Angriffe noch intensiver werden würden, sollte Israel Vergeltung üben. Der iranische Präsident Massud Peseschkian erklärte, sein Land strebe nicht nach einem Krieg, werde aber jeder Bedrohung entschlossen entgegentreten.

Israels Militär und Geheimdienste hatten zuletzt Irans Verbündete in der Region erheblich geschwächt. Ende Juli wurde der Auslandschef der islamistischen Hamas in Teheran getötet. Am vergangenen Freitag wurde mit Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah ein weiterer und zentraler Verbündeter Teherans im Libanon getötet. Zuvor hatten explodierende Funkempfänger, sogenannte Pager, Hunderte Hisbollah-Funktionäre verletzt und etliche auch getötet. Es war seither unklar, ob und wie Irans militärische Führung darauf reagiert.

Am Dienstag kam ein weiterer Schritt des israelischen Militärs hinzu: Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten drangen israelische Bodentruppen wieder in den Libanon ein.

Biden befiehlt Abschuss iranischer Raketen

Die US-Regierung nannte den iranischen Raketenangriff auf Israel "vereitelt und unwirksam". Man habe bereits deutlich gemacht, dass dieser Angriff Konsequenzen haben werde und daran arbeite man nun mit Israel, sagte US-Sicherheitsberater Jake Sullivan.

Ein ranghoher US-Regierungsvertreter hatte bereits Stunden zuvor gesagt, man habe Hinweise darauf, dass der Iran in Kürze einen Raketenangriff auf Israel starten werde. Später hieß es aus dem Weißen Haus, Präsident Joe Biden habe das US-Militär angewiesen, Israel bei der Abwehr der iranischen Angriffe zu unterstützen und auf Israel gerichtete Raketen abzuschießen.

Deutscher in Tel Aviv berichtet

Vor dem iranischen Raketenangriff sind die Menschen in Tel Aviv per SMS gewarnt worden. "Präsidiale Anordnung: Sofort Schutzräume aufsuchen und dort bleiben bis zu weiteren Informationen", stand auf den Handys, berichtete der Deutsche Fabian Fritz, der seit eineinhalb Jahren in Tel Aviv lebt, dem BR. Er habe zum ersten Mal eine Warnung über das neue System bekommen und sei dann mit vielen anderen Menschen in einen öffentlichen Bunker gerannt. "Ich persönlich hab es noch nie so krass erlebt wie heute. Ein Alarm nach dem anderen", berichtet Fritz.