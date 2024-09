"Vorsichtsmaßnahme": Papst Franziskus sagt Termine ab

Papst Franziskus hat wegen einer Erkältung seine öffentlichen Auftritte für diesen Montag abgesagt. Das teilte das Presseamt des Vatikans am Morgen mit. "Aufgrund einer leichten Grippe und als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die Reise in den nächsten Tagen wurden die für heute geplanten päpstlichen Audienzen abgesagt", hieß es. Papst Franziskus will von Donnerstag bis Sonntag Luxemburg und Belgien besuchen.

Zum Artikel: Papst beklagt mangelnde Demokratie und warnt vor Populismus

Papst reiste erst kürzlich durch Asien und Ozeanien

Anfang des Monats war Papst Franziskus bereits fast zwei Wochen lang durch Asien und Ozeanien gereist. Am 2. September war er aufgebrochen, um in den folgenden elf Tagen vier Länder auf zwei Kontinenten zu besuchen: Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur. Es war die längste Auslandsreise seines Pontifikats. Vor der kürzlichen Reise hatten viele Beobachter Bedenken geäußert, dass diese zu strapaziös werden könnte. Der Papst konnte aber alle geplanten Termine einhalten, verzichtete oft auf die vorbereiteten Texte und nahm sich vor allem für die Begegnungen mit den Menschen viel Zeit.

Nach Belgien reist Franziskus anlässlich der Feierlichkeiten zum 600-jährigen Bestehen der Katholischen Universität Löwen. Auf dem Programm steht außerdem eine große Abschlussmesse am Sonntag im König-Baudouin-Stadium in Brüssel. Währenddessen will Franziskus Anna von Jesus, eine enge Mitarbeiterin der Heiligen Teresa von Ávila, seligsprechen. Nach der Reise nach Luxemburg und Belgien stehen weitere wichtige Termine im Kalender des Papstes: Am 2. Oktober startet in Rom der abschließende Teil der Weltsynode. An Weihnachten eröffnet Papst Franziskus das Heilige Jahr 2025.

Grippe, Bronchitis, Hüftleiden – Gesundheit des Papstes immer wieder Thema

Franziskus hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Termine wegen seines Gesundheitszustands absagen müssen, zum Beispiel wegen Grippeerkrankungen-Anfang dieses Jahres und einer Bronchitis Ende 2023. Wegen Knieschmerzen und eines Hüftleidens sitzt der gebürtige Argentinier inzwischen bei öffentlichen Auftritten meist im Rollstuhl. Im Dezember wird Franziskus 88 Jahre alt. Er ist der älteste Papst seit mehr als einem Jahrhundert.

Mit Informationen von epd, AFP, KNA und dpa