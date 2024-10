Verdi kündigt ÖPNV-Streiks bis Mitte November an

In der Tarifrunde für Betriebe im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kündigt Verdi Streiks in mehreren Bundesländern an. Die Gewerkschaft teilte am Freitag mit, ihre Tarifkommission habe entschieden, ab der kommenden Woche erste Warnstreiks in einzelnen Unternehmen abzuhalten. Diese sollen bis zum zweiten Verhandlungstermin am 11. November gehen.

5.500 Beschäftigte streiken für 350 Euro mehr Gehalt

Grund sei ein unzureichendes Angebot der Arbeitgeber. In der Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag (ETV) werden die Löhne und Gehälter für rund 5.500 Beschäftigte in sechs Bundesländern verhandelt – dazu zählen Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Zu den betroffenen Unternehmen gehören Omnibusbetriebe, der Schienennahverkehr, aber auch Güterbahnen.

"Ob Werkstatt, Fahrdienst oder Ingenieure – in allen Berufen im Verkehr gibt es Personalmangel, Krankenstände und eine hohe Fluktuation", sagte Verdi-Verhandlungsführer Andreas Schackert. "Das wird sich so lange nicht ändern, bis wir mit den Löhnen wieder konkurrenzfähig sind." Verdi fordert eine Erhöhung der Tabellenlöhne um 350 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Verdi: Angebot des Arbeitgeberverbandes nicht ausreichend

Der Arbeitgeberverband (AGVDE) hat vor Ende der Friedenspflicht eine Lohnerhöhung von drei Prozent ab dem 1. April 2025 angeboten und war laut Verdi in der ersten Verhandlungsrunde nicht bereit, dieses Angebot zu verbessern. Von 1.300 Euro Inflationsausgleichsprämie, die im Tarifbereich noch steuerfrei gezahlt werden kann, wurden demnach nur 600 Euro angeboten, kritisierte die Gewerkschaft.

Mit Informationen von Reuters